Власти Челябинской области придумали, как улучшить экологию

15:52 13 марта 2018 0

Предложения по улучшению экологической обстановки в регионе отправят в Министерство природных ресурсов и экологии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство Челябинской области подготовило комплексную программу экологического развития региона. По поручению губернатора Бориса Дубровского все предложения в ближайшее время направят в Министерство природных ресурсов и экологии России, глава которого в начале марта с официальным визитом посетил Южный Урал.

«При формировании предложений мы исходили из намерения усилить и усовершенствовать систему мониторинга, чтобы в итоге добиться снижения количества валовых выбросов в воздух к 2020 году не менее чем на одну треть», — рассказал Дубровский. Наряду с этим также планируется уменьшить негативное воздействие на окружающую среду городской свалки. «Реализация этих мер отвечает запросам жителей Челябинска на более комфортную жизнь в мегаполисе», — подчеркнул губернатор. Улучшить экологическую обстановку в Челябинской области собираются сразу несколькими способами.

Так, с 2018 года на региональном уровне будет введен закон о налоговых льготах для заводов, которые займутся проектами по охране воздуха. Предприятия группы ПАО «Мечел» должны будут реализовать до 2025 года экологическую программу по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Еще одно важное предложение — рекультивация территории Челябинской городской свалки в 2019 году, а также ликвидация эндогенных пожаров в Коркинском разрезе. Для снижения влияния от выбросов автотранспорта в регионе собираются построить многоуровневые развязки и обновить автопарк общественного транспорта.

Другое направление по улучшению экологической ситуации — снижение негативного влияния на Аргазинское водохранилище, единственный источник питьевого водоснабжения Челябинска. Сейчас здесь строятся объекты, которые в будущем должны снизить влияние загрязненного стока с территории Карабашского округа. Завершить мероприятия планируется в 2019 году — они обеспечат сокращение загрязнения водохранилища в 20-25 раз.