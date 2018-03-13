Стивен Сигал заявил о желании проголосовать на выборах президента России

Голливудский актер с российским гражданством Стивен Сигал хотел бы проголосовать на выборах президента России, но «физически не может». Об этом сообщил его агент Анар Рейбанд.
«Он в это время будет находиться в Скотсдейле в Аризоне, ближайшее консульство или посольство находятся достаточно далеко. Но он хотел бы [проголосовать]…, но у него физически нет такой возможности», — пояснил менеджер артиста.
Штат Аризона ранее входил в консульский округ Сан-Франциско. После закрытия генконсульства РФ в городе по требованию американской стороны этот регион теперь относится к генконсульству в Хьюстоне, напоминает «Российская газета».
Сигал получил российское гражданство 3 ноября 2016 года. Ранее сообщалось, что гражданка США Регина Симонс обвинила его в изнасиловании. Якобы происшествие имело место в 1993 году, когда актер был занят на съемках картины «В смертельной опасности», пишет «Национальная служба новостей».