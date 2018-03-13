В тундре Ямало-Ненецкого автономного округа погиб 61-летний оленевод, собравшийся срубить на дрова геодезическую триангуляционную вышку. Конструкция рухнула прямо на голову дровосеку.
«Два жителя Находкинской тундры, обнаружив в районе реки Мессо-Яха деревянное сооружение геодезической сети, решили срубить его на дрова. В процессе рубки конструкция сооружения обрушилась на одного из мужчин», — сообщила «URA.RU» Елена Демьянова, старший помощник руководителя СКР по ЯНАО.
Оленевод, на которого упала вышка, погиб на месте. Его товарищ по рации сообщил о случившемся. На место гибели оленевода, которая случилась в 120 километрах к северо-востоку от поселка Тазовский, выезжала следственно-оперативная группа. Проводится доследственная проверка.