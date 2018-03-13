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13 марта 2018
12 марта 2018
11 марта 2018
10 марта 2018
17:15  13 марта 2018 0

В ЯНАО оленевода раздавила геодезическая вышка, которую он хотел срубить на дрова. ФОТО

Вышка упала прямо на голову оленеводаФото:.wikipedia.org

В тундре Ямало-Ненецкого автономного округа погиб 61-летний оленевод, собравшийся срубить на дрова геодезическую триангуляционную вышку. Конструкция рухнула прямо на голову дровосеку.

«Два жителя Находкинской тундры, обнаружив в районе реки Мессо-Яха деревянное сооружение геодезической сети, решили срубить его на дрова. В процессе рубки конструкция сооружения обрушилась на одного из мужчин», — сообщила «URA.RU» Елена Демьянова, старший помощник руководителя СКР по ЯНАО.

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ФОТО: СКР по ЯНАО

Оленевод, на которого упала вышка, погиб на месте. Его товарищ по рации сообщил о случившемся. На место гибели оленевода, которая случилась в 120 километрах к северо-востоку от поселка Тазовский, выезжала следственно-оперативная группа. Проводится доследственная проверка.

Александр Лукманов
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