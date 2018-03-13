Капитан хоккейной команды «Зауралье» Алексей Чечин планирует побороться за призы акции #ГолосПлюс в Кургане. По его словам, он решил с пользой провести свободное время, которое у него сейчас появилось.
«У меня травма, поэтому я временно не могу принимать участия в матчах. Думаю, акция будет интересна людям, ведь это реальный шанс выиграть крутые призы», — пояснил Чечин «URA.RU».
Ранее свое желание вступить в схватку за смартофны выразили депутат Госдумы Александр Ильтяков и профессиональный боксер Вазир Тамоян. Акция #ГолосПлюс состоится в день президентских выборов 18 марта в Кургане и Шадринске. Волонтеров с рамками для фото, которые затем нужно разместить в социальных сетях, можно будет встретить рядом с избирательными участками с 11 до 19 часов. Победителям конкурса достанутся по два IPhone 7 и IPhone 5 SE, а также «умные часы» Apple Watch S3.