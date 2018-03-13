Пьяного главу одного из сельсоветов Петуховского района Курганской области задержали сотрудники ГИБДД. Нетрезвый чиновник недавно вернул права, которых ранее лишился за пьяную езду. Об этом сообщили в СК РФ Зауралья.
По версии следствия, 23 февраля 2018 глава сельсовета, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял личным автомобилем, разъезжая по улицам поселка. Его заметили сотрудники ДПС, некоторое время преследовали, потом остановили. Инспекторы вспомнили, что в 2016 году мужчину за пьянку уже лишали водительских прав на 1,5 года и штрафовали на 30 тыс. рублей. Однако должных для себя выводов чиновник не сделал, отметили в следственном комитете. В ведомстве пояснили, что в отношении главы сельсовета возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего, собирается доказательная база.
Как ранее сообщало «URA.RU», за последний год в Зауралье значительно выросло количество ДТП, совершенных по вине нетрезвых водителей. Так, из-за пьяного курганца за рулем заживо сгорели две пассажирки. Они оказались заблокированными в горящем автомобиле после аварии. На «дороге смерти» в Тюменской области инспекторы ГИБДД остановили фуру с пьяным до беспамятства водителем. «Грузовик-убийца» вилял по трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, а шофер не помнил, откуда выехал и куда едет.