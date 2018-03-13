{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,94
Динамика за 2 недели
Евро 70,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 марта 2018
12 марта 2018
11 марта 2018
Главные новости Курганской области
20:30  13 марта 2018 0

Глава сельсовета в Зауралье, ранее лишенный прав, снова попался пьяным за рулем. ВИДЕО

Чиновника остановил патруль ДПСФОТО: скрин с видео

Пьяного главу одного из сельсоветов Петуховского района Курганской области задержали сотрудники ГИБДД. Нетрезвый чиновник недавно вернул права, которых ранее лишился за пьяную езду. Об этом сообщили в СК РФ Зауралья.

По версии следствия, 23 февраля 2018 глава сельсовета, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял личным автомобилем, разъезжая по улицам поселка. Его заметили сотрудники ДПС, некоторое время преследовали, потом остановили. Инспекторы вспомнили, что в 2016 году мужчину за пьянку уже лишали водительских прав на 1,5 года и штрафовали на 30 тыс. рублей. Однако должных для себя выводов чиновник не сделал, отметили в следственном комитете. В ведомстве пояснили, что в отношении главы сельсовета возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего, собирается доказательная база.

Как ранее сообщало «URA.RU», за последний год в Зауралье значительно выросло количество ДТП, совершенных по вине нетрезвых водителей. Так, из-за пьяного курганца за рулем заживо сгорели две пассажирки. Они оказались заблокированными в горящем автомобиле после аварии. На «дороге смерти» в Тюменской области инспекторы ГИБДД остановили фуру с пьяным до беспамятства водителем. «Грузовик-убийца» вилял по трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, а шофер не помнил, откуда выехал и куда едет.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров