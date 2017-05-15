{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,16
Динамика за 2 недели
Евро 62,09
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
15 мая 2017
14 мая 2017
13 мая 2017
12 мая 2017
11 мая 2017
Главные новости Курганской области
11:18  15 мая 2017 0

В Кургане будут судить водителя, из-за которого заживо сгорели две пассажирки

Банк,фокусник,магия,стиральная машина, автомобильные аварии, дтп, сейф, банковская ячейка, вич, спид, красная лента, автомобильная авария, 03, происшествие, скорая помощь, дтп, смятая машина, автомобиль на эвакуаторе
Виновник аварии предстанет перед судомФото: depositphotos.com © URA.RU

Закончено расследование уголовного дело курганца, который сел пьяным за руль и стал виновником гибели двух пассажирок. Женщины оказались заблокированы в горящем автомобиле после ДТП. Виновнику грозит до 9 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Курганской области.

Авария произошла в Кургане 18 февраля около пяти утра. Как установили в ходе следствия, виновник аварии возвращался из кафе в состоянии опьянения. Около дома 68 по ул. Дзержинского, превышая разрешенную скорость на данном участке дороги, водитель проявил неосторожность и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем КамАЗ. От столкновения автомобиль Daewoo Nexia загорелся.

В результате водитель получил травмы спины, ушибленную рану головы и правого плеча, у сидевшего с ним рядом молодого мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рваные раны лица. Оба были госпитализированы. Две женщины, которые находились на заднем сиденье, выбраться из горящего автомобиля не смогли.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров