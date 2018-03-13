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13 марта 2018
22:05  13 марта 2018 2

В Лондоне найден мертвым соратник Березовского

Полиция проверяет связи с Борисом БерезовскимФОТО: Wikipedia.org

Близкий друг опального олигарха Бориса Березовского и фигурант «дела „Аэрофлота“» Николай Глушков умер в Лондоне на 69-м году жизни. Об этом в Facebook сообщил владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев.

Кудрявцев пояснил, что мертвого Глушкова обнаружили 12 марта поздно вечером в Лондоне, у него дома. Причину смерти выясняет полиция Скотланд-Ярда. Следователи подчеркнули, что, учитывая связи погибшего, нужно тщательно проверить все версии. Пока смерть бизнесмена названа необъяснимой, пишет ТАСС.

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Пранкеры опубликовали прослушку Березовского, где тот призывал к госперевороту в России. ВИДЕО

В 90-е годы Глушков был заместителем гендиректора созданной Березовским компании «ЛогоВАЗ». Затем он возглавлял финансовый департамент «АвтоВАЗа», а после работал заместителем гендиректора «Аэрофлота». В 2000 г. Глушкова арестовали по делу о хищении средств «Аэрофлота». Савеловский суд Москвы признал за другом Березовского злоупотребление полномочиями и попытку побега, исключив статью о мошенничестве. Глушкова приговорили к трем годам заключения и с учетом уже отбытого срока освободили из зала суда. В 2010 г. Великобритания предоставила Глушкову политическое убежище. В марте 2017 г. суд заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии по делу о хищении средств «Аэрофлота» в 1990-х гг.

Как ранее писало «URA.RU» пранкеры опубликовали прослушку Березовского, в записи 2012 года он призывал к госперевороту в России. «Чем раньше вы это сделаете, тем меньше крови прольется», — наставлял беглый олигарх оппозиционеров. Обстоятельства смерти Березовского 23 марта 2013 года близ Лондона достоверно не установлены, по приоритетной версии следствия — покончил жизнь самоубийством.

Наталья Михалева
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