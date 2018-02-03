19:40 03 февраля 2018 5

«Чем раньше вы это сделаете, тем меньше крови прольется», — наставлял беглый олигарх оппозиционеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) решил опубликовать прослушку переговоров российского олигарха Бориса Березовского с оппозиционерами, состоявшихся весной 2012 года во время протестов на Болотной. Пранкер предоставил «URA.RU» видео с просьбой разместить его в Сети. На этот шаг его подвигла презентация книги о Березовском, состоявшаяся накануне в Ельцин Центре в Екатеринбурге, возмутившая Лексуса («URA.RU», напомним, вело ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ с этого мероприятия).

Пранкера задело, что на презентации, на которой выступали автор книги, российский олигарх Петр Авен, и зять Ельцина Валентин Юмашев, личность Березовского рисовалась исключительно в хвалебных тонах, он преподносился чуть ли не как герой (со словам корреспондента «URA.RU», который вел трансляцию, этот «елей» разбавлялся лишь репликами главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, который постоянно троллил Юмашева и Авена). Между тем, по мнению Лексуса, Березовский был очень сложным человеком и весьма неоднозначной фигурой в российской политике. «Его сложно охарактеризовать одним словом, — говорит пранкер. — Не скажу, что предатель, но страну мусолил так, что мы от этого страдали».

Чтобы попасть на встречу «поклонников Березовского», пранкер купил билет. «Задавать вопросы я не стал — там все были как упоротые, — говорит Алексей. — Но в конце встречи подошел к Авену, сказал, кто я такой. Подарил ему свою книгу — оказалось, она у него есть. Пожелал ему написать второй том его книги».

Пранкер Лексус на презентации книги про Березовского в Ельцин Центре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После этого пранкер и решил дать ход записи с прослушкой переговоров Березовского с опппозиционерами. По словам Столярова, ранее эта запись не публиковалась, она была представлена лишь в текстовом варианте — напечатана в книге «Пракеры Вован и Лексус: по ком звонит телефон». Также он передал ее Венедиктову, который, по словам Алексея, поблагодарил и пообещал обнародовать запись в радиоэфире и на сайте «Эха Москвы».

В книге пранкеров рассказывается, каким образом осуществлялась прослушка переговоров олигарха: однажды Лексус создал фейковый аккаунт скайпа Березовского (который всего на одну букву отличался от его настоящего скайпа), и в один прекрасный день на него вышли оппозиционеры, просившие у Березовского «спонсорской помощи» на организацию протестных акцией.

«Весной 2012 года было нестабильное время, — пишет пранкер. — Оппозиция еще надеялась, что ей удастся силовыми методами взять власть… Вырисовывались явные лидеры в лице Навального, Пономарева, Удальцова, Собчак. И каждый пытался получить необходимую спонсорскую помощь. Уже прошла акция на Болотной 6 мая, чуть не перешедшая в народные волнения, поэтому либералы и суетились. Это был их последний шанс» (см. ВИДЕО).

Пранкер от имени оппозиционеров связался со скайпу с настоящим Березовским и организовал их аудипереговоры, которые и записал. Вот, например, фразы Березовского во время одного из разговоров.

«Нужно поставить конкретную цель: если придёт 200+, нужно взять одно здание. Это здание называется Лубянка» (4.42)

«Чем раньше вы это сделаете, тем меньше крови прольётся. Будете делать через месяц — крови будет больше» (7.12)

«Возьмите вот эту инициативу в свои руки — возьмите Лубянку. Всё. Этой власти больше нету» (7,40)

«Любое [здание] берите — не имеет никакого значения. Имеет значение картинка, как вы берёте здание» (8.07)

«К счастью, на следующий день вышло гораздо меньше людей, чем на предыдущий митинг, а национал-либералы так и не смогли сплотить своих сторонников и настроить людей на погромы», — напишет потом пранкер Лексус в своей книге.

Кстати, сам он также общался с Березовским, став в последние месяцы жизни олигарха его «другом по скайпу» — жилеткой, в которую плакался потерявший деньги и власть олигарх. «Береза меня всегда называл „ох…ный“ (нецензурное) парень», — вспоминает Лексус.

«Он проиграл в Верховном суде Лондона по иску к Абрамовичу — самому судьбоносному иску в его жизни, — пишет Алексей в своей с Вованом книге. — Березовскому пришлось возместить все судебные издержки, многие друзья от него отвернулись. И лишь мои периодические звонки поднимали ему настроение.

«На шутки в духе бесплатного ужина в Бутырке Борис Абрамович всегда готов был вставить свои пять копеек. В одной из таких записей расстроившийся Березовский в шутку предложил принять в дар от него четверть его лондонского особняка. Я даже задумался, будет ли эта запись являться доказательством по факту дарения в том же английском суде. А через неделю он покончил там жизнь самоубийством. За день до этого он был в очень подавленном состоянии и не захотел со мной говорить. Вместе с ним для меня умерла вся эта эпоха», — заключает Алексей Столяров.