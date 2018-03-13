23:26 13 марта 2018 1

пустые избирательные бюллетени нашли в туалетной комнате Фото: Штаб Навального в Калининграде / Twitter

Полиция пришла с обысками в штаб Алексея Навального в Калининграде. Во время осмотра помещений в туалетной комнате под раковиной была найдена пачка пустых избирательных бюллетеней, подготовленных к выборам президента 18 марта.

О произошедшем стало известно из группы штаба в Twitter, где один из активистов вел прямую трансляцию. Судя по разговорам правоохранителей, причиной их визита и стало сообщение о наличии в штабе пустых бюллетеней. Их нашли в шкафу под раковиной [16-я минута на видео].

В спрятанной папке лежали 60 бюллетеней. Представители штаба заявили, что впервые их видят, однако полиция констатировала, что в туалетную комнату никто не заходил, а все происходящее записывалось на видеокамеры.

Координатора штаба Егора Чернюка и его заместителя Олега Алексеева, как сообщили в группе штаба, забрали в отдел полиции для дачи объяснений в связи с фальсификацией избирательных документов.