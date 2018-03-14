Пользователи Telegram подали в суд на ФСБ ради анонимности

06:10 14 марта 2018 0

Действия ФСБ нарушают права россиян, считают исцы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пользователи Telegram обратились Мещанский суд Москвы с коллективным иском о признании незаконными действий ФСБ, которая требует предоставить ведомству ключи для расшифровки сообщений. Об этом журналистам рассказал юрист общественной организации «РосКомСвобода» Саркис Дарбинян.

«Мы просим суд признать незаконными действия ФСБ по истребованию у компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership информации, необходимой для расшифровки сообщений всех пользователей, а также обязать ведомство отозвать данное требование», — цитирует Life Дарбиняна.

В исковом заявлении утверждается, что действия силовиков ставят под угрозу безопасность коммуникаций, нарушают права пользователей мессенджера на тайну телефонных разговоров, переписки и неприкосновенность частной жизни.