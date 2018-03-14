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14 марта 2018
08:25  14 марта 2018 1

Собчак уволила одного из ключевых сотрудников своего штаба

Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, красовский антон
Красовский неоднозначно ответил на вопрос об уходе из штабаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Журналист и телеведущий Антон Красовский прекратил работу в избирательном штабе кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. 1 марта он покинул все штабные чаты.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. По словам собеседников издания, между Красовским и Собчак произошел конфликт, после чего кандидат якобы уволила журналиста. Между сторонниками и раньше происходили ссоры, однако во время последней они решили прекратить сотрудничество. О причинах конфликта не сообщается. Другой источник утверждает, что ведущий сам покинул свое место в штабе.

«Я не могу ни сам уволиться, ни стать жертвой увольнения, поскольку меня никто не нанимал. Я просто сторонник и друг. Я точно остаюсь сторонником и, надеюсь, другом Ксении Анатольевны. Я был и остаюсь ее доверенным лицом и ее избирателем», — заявил сам Красовский.

Отметим, ЛГБТ-активист, директор фонда «СПИД.ЦЕНТР» Антон Красовский работал с Ксенией Собчак с начала ее избирательной кампании и был одним из ключевых сотрудников штаба, сопровождал кандидата во многих рабочих поездках. В 2017 году они вместе запустили программу «Можем повторить» на телеканале «Пятница!», сообщала «Национальная служба новостей».

Выборы президента России пройдут 18 марта. На пост главы государства претендуют Павел Грудинин от КПРФ, самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак от «Гражданской инициативы», Владимир Жириновский от ЛДПР, Григорий Явлинский от «Яблока», Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза», Максим Сурайкин от «Коммунистов России» и Борис Титов от «Партии Роста».

Ксения Томашова
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