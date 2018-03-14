Трамп готовится к войне в космосе

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране могут появиться космические войска. По его мнению, космос является зоной военных действий.
Трамп во время выступления на военно-воздушной базе «Мирамар» рассказал, что в его «новой национальной космической стратегии космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море». Он заявил, что «у нас даже могут появиться космические силы», пишет Life.ru.
По словам американского президента, он не сразу воспринял эту идею серьезно, сообщает RT. Но добавил, что «может быть, нам нужно будет это сделать. Это может произойти».
Ранее Трамп в своем первом ежегодном послании Конгрессу заявил, что Россия и Китай угрожают экономике и ценностям страны, сообщало агентство RNS. Президент США рассказал про «режимы-изгои», террористические группировки и соперников — Китая и России, которые «бросают вызов» интересам, экономике и ценностям Америки.