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Главные новости Курганской области
10:54  14 марта 2018 0

В мэрии Кургана раскрыли планы реконструкции городского стадиона

Открытие стадиона
В 2017 открылся обновленный стадион «Центральный», теперь очередь за КЗКТФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ближайший месяц появится доработанный проект реконструкции стадиона Детско-юношеской спортивной школы №3 в Кургане. О том, что планируется изменить на стадионе КЗКТ, обсудили на совещании в мэрии, сообщили в пресс-службе администрации города.

Работы по реконструкции уже начаты — в прошлом году было демонтировано искусственное покрытие футбольного поля. За счет средств федерального, областного и городского бюджетов были проведены работы по устройству нового футбольного покрытия. Общая сумма вложенных средств составила более 13 млн рублей, утоняют в мэрии.

Разработчик проекта ООО «Архстройпроект» запланировало на стадионе спортплощадку с различными уличными тренажерами. Помимо существующего футбольного поля будет размещаться площадка для мини-футбола. Кроме этого, на территории стадиона планируется строительство детской спортивной площадки, универсальной площадки для игр по большому теннису, волейболу и баскетболу, площадки для пляжного футбола и закрытого стрелкового тира. Для занятий легкой атлетикой предусмотрено строительство восьми открытых беговых дорожек.

На обновленных трибунах сможет разместиться две тысячи зрителей, 80 мест будут предназначены для маломобильных граждан. На стадионе также разместятся котельная и гараж для специальной техники. В помещениях стадиона разместятся тренажерный зал и зал для занятий фитнесом. Также проектировщики запланируют удобную парковку. В мэрии уточнили, что в этом году будет разработано техническое задание и объявлен конкурс на проектирование. Сама реконструкция стадиона будет проходить поэтапно.

Татьяна Жаткина
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