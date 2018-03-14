Совершившего жестокое убийство в ТРЦ «Аура» взяли под стражу
Мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве в торговом центре «Аура», заключили под стражу. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе сургутского городского суда.
Мера пресечения в виде заключения под стражей выбрана по ходатайству силовиков. Как ранее сообщало «URA.RU», 10 марта 25-летний парень нанес несколько ударов ножом мужчине в парфюмерном магазине в ТРЦ «Аура». Нападавший скрылся, однако затем сам пришел к полицейским и написал явку с повинной.
Известно, что причиной убийства стала ревность — мужчины поругались из-за девушки. В соцсетях появилось видео с камер наблюдения, на которых видно, что жертва пыталась убежать.