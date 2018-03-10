Ревнивый парень, зарезавший мужчину в торговом центре Сургута, пришел с повинной

Молодой человек, зарезавший посетителя торгового центра «Аура» в Сургуте, написал явку с повинной. Следователи уже возбудили уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе регионального СКР.
После совершения преступления 25-летний нападавший скрылся, однако затем сам явился в правоохранительные органы и дал признательные показания. Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства ЧП, решается вопрос о заключении молодого человека под стражу.
Как писало «URA.RU» ранее, инцидент произошел 10 марта около 10:00. Известно, что убийца и жертва оба молодого возраста, а причиной преступления стала ревность — горожане поругались из-за девушки. Ревнивец подошел к оппоненту, стоящему у кассы, и ударил его ножом. Мужчина скончался на месте до прибытия скорой.