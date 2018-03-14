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14 марта 2018
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Главные новости Югры
13:25  14 марта 2018 0

Департамент ХМАО пытается взыскать с «Газпрома» шесть рублей

Кошель и аварийка, пенсия, кошелек, мелочь, дотация, деньги
Затраты на иск уже в разы превышают требования чиновниковФото: Александр Мамаев © URA.RU

Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО пытается через суд взыскать через ПАО «Газпром» шесть рублей. Об этом «URA.RU» сообщили в арбитражном суде округа, куда с исковым заявлением обратился региональный департамент.

По данным югорского арбитража, депнедра ХМАО обратились с иском к ПАО «Газпром» о взыскании задолженности по договору аренды лесного участка за третий квартал 2017 года в размере 410 рублей 46 копеек. Уже во время рассмотрения заявления, чиновники отказались от части требований, поскольку «Газпром» оплатил основной долг: 404 рубля 46 копеек. «При этом просил суд взыскать сумму процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 6 рублей. Арбитражный суд принял решение о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового заявления и предложил сторонам принять меры для урегулирования спора во внесудебном порядке», — говорится в сообщении арбитража.

В арбитражном суде также представили справку, согласно которой уже понесенные региональным департаментом затраты превышают те самые шесть рублей. К примеру, 25 рублей стоит уведомление о подаче заявления в суд. Столько же — письменная претензия в адрес ответчика. «Издержки суда при этом составят минимум 50 рублей на отправление в адрес сторон копий каждого принятого судебного акта. Средняя стоимость одного бланка исполнительного листа обходится бюджету примерно в 16 рублей», — добавили в арбитраже.

Как пояснил «URA.RU» замдиректора регионального департамента недропользования и природных ресурсов Евгений Платонов, юристы ведомства обязаны взыскивать с должников даже такие суммы. «Все, что не оплачено, подлежит оплате, и наши юридические структуры отрабатывают это уже на автомате. Если они не выполнят свою работу, то их накажут — не важно, на 500 рублей, 300 или 6. Думаю, с этим связано, просто системная отлаженная работа юридического управления», — прокомментировал он.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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