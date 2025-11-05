В ХМАО на дорогах ограничили скорость движения машин из-за метели

На дорогах ХМАО ввели ограничение скорости из-за метели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе временно ограничили скорость движения автомобилей на нескольких участках трасс из-за метели и ухудшения видимости. Об этом сообщили в Управлении дорог Югры.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями — снегом, сильным ветром и ограниченной видимостью — вводятся временные ограничения максимальной скорости до 70 км/ч на отдельных участках дорог. Ограничения введены на участках трасс Нягань — Талинка, Нягань — Приобье и Советский — Нягань», — уточнило ведомство в telegram-канале.

Специалисты просят водителей учитывать погодные условия, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также по возможности рекомендуют воздержаться от дальних поездок в непогоду.

