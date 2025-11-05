Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Пожары

Пожар в Сургуте, где погибли семь человек, начался в бойлерной

05 ноября 2025 в 13:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Смертельный пожар в СОТ Сургута начался в бойлерной

Смертельный пожар в СОТ Сургута начался в бойлерной

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пожар в СНТ «Прибрежный-1» под Сургутом, где погибли семь человек, включая четверых детей, по предварительным данным, начался в помещении бойлерной. Об этом сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту Роман Никифоров на брифинге в администрации, передает корреспондент URA.RU.

«Со слов очевидцев, пожар начался в бойлерной. В доме использовалось печное оборудование с водяным контуром, а также электронагревательные приборы. Вероятной причиной возгорания рассматривается нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования, а также неправильное использование электроприборов. Однако говорить об окончательных выводах пока рано — данные уточняются», — пояснил Никифоров.

На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа и эксперты исследовательской лаборатории. Они разбирают конструкции и проводят экспертизы, чтобы установить точную причину возгорания.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что пожар произошел в ночь на 5 ноября в СНТ «Прибрежный-1». Огонь полностью уничтожил двухэтажный дом. В результате трагедии погибло семь человек, включая четверых детей. Еще один мужчина находится в ожоговом центре.

Материал из сюжета:

В Сургуте при пожаре в дачном доме погибли 7 человек

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал