Пожар в Сургуте, где погибли семь человек, начался в бойлерной

Смертельный пожар в СОТ Сургута начался в бойлерной Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пожар в СНТ «Прибрежный-1» под Сургутом, где погибли семь человек, включая четверых детей, по предварительным данным, начался в помещении бойлерной. Об этом сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту Роман Никифоров на брифинге в администрации, передает корреспондент URA.RU.

«Со слов очевидцев, пожар начался в бойлерной. В доме использовалось печное оборудование с водяным контуром, а также электронагревательные приборы. Вероятной причиной возгорания рассматривается нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования, а также неправильное использование электроприборов. Однако говорить об окончательных выводах пока рано — данные уточняются», — пояснил Никифоров.

На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа и эксперты исследовательской лаборатории. Они разбирают конструкции и проводят экспертизы, чтобы установить точную причину возгорания.

