Пожар в Сургуте, где погибли семь человек, начался в бойлерной
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Пожар в СНТ «Прибрежный-1» под Сургутом, где погибли семь человек, включая четверых детей, по предварительным данным, начался в помещении бойлерной. Об этом сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту Роман Никифоров на брифинге в администрации, передает корреспондент URA.RU.
«Со слов очевидцев, пожар начался в бойлерной. В доме использовалось печное оборудование с водяным контуром, а также электронагревательные приборы. Вероятной причиной возгорания рассматривается нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования, а также неправильное использование электроприборов. Однако говорить об окончательных выводах пока рано — данные уточняются», — пояснил Никифоров.
На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа и эксперты исследовательской лаборатории. Они разбирают конструкции и проводят экспертизы, чтобы установить точную причину возгорания.
Ранее URA.RU писало, что пожар произошел в ночь на 5 ноября в СНТ «Прибрежный-1». Огонь полностью уничтожил двухэтажный дом. В результате трагедии погибло семь человек, включая четверых детей. Еще один мужчина находится в ожоговом центре.
