В Сургуте объявлен сбор помощи пострадавшим при пожаре, где погибли семь человек
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Сургуте начался сбор гуманитарной помощи для семьи, пострадавшей при пожаре в садовом обществе «Прибрежный-1», где 5 ноября погибли семь человек. Из горящего дома удалось спастись девушке и молодому человеку, однако их жилье полностью сгорело.
«Сегодня в СОТ „Прибрежный“ погибла семья, включая четверых детей. Из огня спаслись брат и сестра 17 и 21 год, сгоревший дом был их единственным жильем. Предлагаем оказать посильную помощь», — сообщил telegram-канал местного отделения партии «Единая Россия».
Собирают теплую одежду, постельное белье, полотенца, посуду и другие необходимые вещи. Принести вещи можно в местное отделение партии.
Ранее URA.RU писало, что пожар в садовом обществе «Прибрежный-1» унес жизни семи человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», а губернатор Югры Руслан Кухарук взял расследование на личный контроль.
