В Сургуте объявлен сбор помощи пострадавшим при пожаре, где погибли семь человек

В Сургуте собирают вещи для помощи выжившим в страшном пожаре, где погибли семь человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте начался сбор гуманитарной помощи для семьи, пострадавшей при пожаре в садовом обществе «Прибрежный-1», где 5 ноября погибли семь человек. Из горящего дома удалось спастись девушке и молодому человеку, однако их жилье полностью сгорело.

«Сегодня в СОТ „Прибрежный“ погибла семья, включая четверых детей. Из огня спаслись брат и сестра 17 и 21 год, сгоревший дом был их единственным жильем. Предлагаем оказать посильную помощь», — сообщил telegram-канал местного отделения партии «Единая Россия».

Собирают теплую одежду, постельное белье, полотенца, посуду и другие необходимые вещи. Принести вещи можно в местное отделение партии.

Продолжение после рекламы