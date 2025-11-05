В дачном доме в Сургуте, где погибли семь человек, не было пожарных извещателей

Датчики пожара могут спасти жизни Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

МЧС и соцслужбы дважды предлагали семье, в доме которой произошел смертельный пожар, установить извещатели. Датчики могли предотвратить трагедию, сообщили власти во время брифинга, посвященного инциденту в дачном кооперативе.

«По предварительной информации, семью посещала социальная служба два раза — перед Новым годом прошлого года и в мае этого года. Была доведена информация о возможности установить пожарные извещатели, но владельцы дома не стали их устанавливать», — прокомментировали представители МЧС. После этого они уточнили, что речь шла о бесплатной установке оборудования для семей с детьми.

В Югре компенсируют стоимость пожарных извещателей ряду категорий, включая многодетные семьи, проживающие в регионе не менее десяти лет. Цена устройства — около двух тысяч рублей, оформить компенсацию можно через МФЦ.

