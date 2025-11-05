Власти предоставят временное жилье пострадавшим при пожаре в Сургуте

Погорельцам из Сургута дадут временное жилье Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) пострадавшим при пожаре в СОТ «Прибрежный-1», где погибли семь человек, включая четверых детей, предоставят временное жилье. Об этом сообщили на брифинге в администрации города, передает корреспондент URA.RU.

«На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций принято решение об оказании необходимой помощи пострадавшим и родственникам погибших. В том числе будет предоставлено маневренное жилье, помощь в восстановлении документов и материальная поддержка. На данный момент организовано взаимодействие с родственниками по всем вопросам. Ситуация находится на контроле», — сообщили в администрации.

Власти находятся на постоянной связи с родственниками погибших и выжившими в пожаре. В мэрии уточнили, что рассматривается вопрос о выделении единовременной выплаты в размере до 10 тысяч рублей в связи с экстремальной жизненной ситуацией. Решение примут в течение дня.

