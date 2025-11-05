Логотип РИА URA.RU
Власти предоставят временное жилье пострадавшим при пожаре в Сургуте

05 ноября 2025 в 12:43
Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) пострадавшим при пожаре в СОТ «Прибрежный-1», где погибли семь человек, включая четверых детей, предоставят временное жилье. Об этом сообщили на брифинге в администрации города, передает корреспондент URA.RU.

«На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций принято решение об оказании необходимой помощи пострадавшим и родственникам погибших. В том числе будет предоставлено маневренное жилье, помощь в восстановлении документов и материальная поддержка. На данный момент организовано взаимодействие с родственниками по всем вопросам. Ситуация находится на контроле», — сообщили в администрации.

Власти находятся на постоянной связи с родственниками погибших и выжившими в пожаре. В мэрии уточнили, что рассматривается вопрос о выделении единовременной выплаты в размере до 10 тысяч рублей в связи с экстремальной жизненной ситуацией. Решение примут в течение дня.

Ранее URA.RU писало, что ночью 5 ноября в СНТ «Прибрежный-1» под Сургутом сгорел двухэтажный дом. Погибли семь человек, из них четверо детей. Еще один мужчина с ожогами доставлен в больницу. По предварительным данным, пожар начался в бойлерной. Рассматриваются версии нарушения правил эксплуатации печного и электрооборудования.

Материал из сюжета:

В Сургуте при пожаре в дачном доме погибли 7 человек

