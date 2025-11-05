Бастрыкин затребовал доклад о расследовании пожара в Сургуте, где погибли семь человек
Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование пожара в Сургуте
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании пожара в Сургуте, в результате которого погибли семь человек, включая четверых детей. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
«В центральный аппарат СК России затребован доклад о расследовании обстоятельств пожара в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате которого погибли четверо несовершеннолетних и трое взрослых. Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства.
Окружной СК завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Следователи выясняют, как произошел пожар.
Ранее URA.RU писало, что пожар произошел в ночь на 5 ноября в СНТ «Прибрежный-1» под Сургутом. По предварительным данным, возгорание началось в бойлерной. В результате огнем был уничтожен двухэтажный дом, погибло семь человек, включая четверых детей.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!