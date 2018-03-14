На увеличение зарплат бюджетникам Зауралья потребуется 2,4 млрд рублей

12:13 14 марта 2018 3

Елена Лукашук объясняет чиновникам, что денег в бюджете на повышение зарплат нет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Муниципальным служащим в Курганской области, которые написали письмо президенту Владимиру Путину с жалобой на низкие зарплаты, с 1 апреля увеличат выплаты на 4,6%. О этом сообщил начальник областного финуправления Елена Лукашук на заседании комитета по региональной политике и местного самоуправления зауральской думы. Всего на выполнение указа по повышению МРОТ до прожиточного минимума и увеличению зарплат чиновникам области придется потратить 2,4 млрд рублей, передает корреспондент «URA.RU».

Елена Лукашук отметила, что недовольство муниципальные служащие высказывают, глядя на зарплаты других бюджетников, доходы которых регламентированы указами президента. «Это строго контролируется на федеральном уровне», — добавила она. Лукашук напомнила, что в 2017 году зарплаты муниципальным служащим были проиндексированы на 5% и, учитывая сложности регионального бюджета, выделить больше средств вряд ли получится.

Валений Яковлев признал, что из-за низких зарплат на должность глав сельских поселений трудно найти кандидатов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руководитель ассоциации муниципальных образований Зауралья, глава Варгашинского района Валерий Яковлев, уточнил, что жалобы поступили от глав сельских поселений из пяти районов области, в двух районах на низкие доходы жаловались специалисты районных администраций. По его данным, средняя зарплата ведущих специалистов в области составляет 15 тысяч рублей, главных специалистов — около 17 тысяч. Однако он не отрицал, что есть и такие, чьи доходы после повышения МРОТ сопоставимы с зарплатами уборщиц и санитарок. Он отметил, что проблема снова может обостриться с 1 мая 2018 года, когда МРОТ в России будет доведен до прожиточного минимума.

Спикер областной думы Дмитрий Фролов уточнил у Елены Лукашук, достаточно ли денег поступило в область из федерального бюджета на повышение МРОТ, однако не получил четкого ответа. Начальник финуправления объяснил, что пока было профинансировано лишь повышение с 1 января 2018 года, а на майское пока выделено недостаточно средств. «Всего 20 млрд рублей на всю матушку-Россию», — отметила Лукашук. Всего, по ее словам, на повышение МРОТ требуется более миллиарда рублей.

Выходом из существующего положения, по мнению собравшихся, является укрупнение муниципалитетов, которое сейчас проходит в Зауралье. Глава сельского поселения получает зарплату в зависимости от численности населения, интересы которого представляет. В свою очередь, зарплаты специалистов муниципалитета завязаны на уровень дохода главы. Валерий Яковлев отметил, что для существенного увеличения зарплаты главы и его подчиненных необходимо, чтобы число жителей в муниципалитете превышало тысячу человек.