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14 марта 2018
12:37  14 марта 2018 1

Ямальская авиакомпания присвоила самолету имя летчика-героя, погибшего в Сирии. ФОТО

Имя Героя России присвоили самолету «Сухой Суперджет»Фото: официальный сайт авиакомпании «Ямал»
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Авиационная транспортная компания «Ямал» присвоила одному из своих бортов имя российского летчика, который погиб в Сирии. Его самолет Су-25 сбили террористы. Об этом сообщается на официальном сайте компании-перевозчика.

«Воздушному судну „Сухой Суперджет“ с бортовым номером RA-89073 присвоено имя Героя России Романа Филипова, летчика-штурмовика, погибшего в Сирии при выполнении боевого задания», — следует из сообщения авиакомпании.

Напомним, 3 февраля 2018 года при выполнении облета зоны деэскалации провинции Идлиб самолет майора Романа Филипова был обстрелян с земли. Пилот успел катапультироваться, однако на земле его окружили боевики. На земле он принял бой. Филипов успел расстрелять более половины боезапаса штатного пистолета, а после подпустил их к себе, выкрикнув: «Это вам за пацанов!» Посмертно ему присвоено звание Героя Российской Федерации. Как писало «URA.RU», ведущий телеканала «Россия 1» Андрей Малахов снял о героическом поступке россиянина программу.

Ксения Томашова
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