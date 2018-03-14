12:37 14 марта 2018 1

Имя Героя России присвоили самолету «Сухой Суперджет» Фото: официальный сайт авиакомпании «Ямал»

Авиационная транспортная компания «Ямал» присвоила одному из своих бортов имя российского летчика, который погиб в Сирии. Его самолет Су-25 сбили террористы. Об этом сообщается на официальном сайте компании-перевозчика.

«Воздушному судну „Сухой Суперджет“ с бортовым номером RA-89073 присвоено имя Героя России Романа Филипова, летчика-штурмовика, погибшего в Сирии при выполнении боевого задания», — следует из сообщения авиакомпании.

Напомним, 3 февраля 2018 года при выполнении облета зоны деэскалации провинции Идлиб самолет майора Романа Филипова был обстрелян с земли. Пилот успел катапультироваться, однако на земле его окружили боевики. На земле он принял бой. Филипов успел расстрелять более половины боезапаса штатного пистолета, а после подпустил их к себе, выкрикнув: «Это вам за пацанов!» Посмертно ему присвоено звание Героя Российской Федерации. Как писало «URA.RU», ведущий телеканала «Россия 1» Андрей Малахов снял о героическом поступке россиянина программу.