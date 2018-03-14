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14 марта 2018
13 марта 2018
Главные новости Свердловской области
12:42  14 марта 2018 0

Сын экс-депутата Госдумы хочет обанкротить семейное производство на Урале

Заседание СОСПП на Уральском турбинном заводе. Екатеринбург, язев валерий
Созданная Валерием Язевым группа «Ява» переживает трудные временаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сын экс-депутата Госдумы Валерия Язева — Андрей Язев — подал банкротный иск против свердловского ООО «Атоммашкомплекс УЭХК». Интересно, что предприятие входит в группу компаний «Ява», которую основал Язев-старший. Информация о заявлении появилась в электронной картотеке дел арбитража.

Судя по карточке дела, заявление было подано 12 марта. Сумма исковых требований — 23,5 млн рублей. Никаких поясняющих документов к делу пока не прикреплено. Журналист «URA.RU» обратился за комментарием на «Атоммашкомплекс УЭХК», но гендиректор оказался на совещании. Дозвониться до офиса группы компаний «Ява» не удалось — по телефону никто не ответил.

Это уже не первый банкротный иск против предприятия за последнее время. В феврале компанию требовал признать несостоятельной «Торговый дом Кварта-сталь». Но судья отказался принимать заявление, так как сумма долга была менее 300 тысяч рублей. С октября 2017-го Свердловский арбитражный суд также рассматривает иск о банкротстве ООО «Ява-холдинг». Кроме того в декабре 2017-го было введено наблюдение в отношении еще одного актива Язевых — «Управляющей компании „Ява“».

На сайте группы «Ява» говорится, что «Атоммашкомплекс УЭХК» — машиностроительный холдинг, объединяющий два промышленных предприятия — «Атоммашкомплекс УЭХК» (Новоуральск) и завод электросварочного оборудования «ИСКРА» (Первоуральск). Предприятие проектирует и изготавливает специализированное оборудование, применяемое в атомной отрасли, нефтяной и газовой промышленности.

Сергей Дианов
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