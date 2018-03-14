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14 марта 2018
13:56  14 марта 2018 0

У Панина отбирают элитный автомобиль из-за огромных штрафов

Открытая лицензия 09.06.2015. Алексей Панин., панин алексей
Актер не выплачивает долгиФото: Кадр из фильма «Жмурки»

Судебные приставы приступили к описи имущества актера Алексея Панина. Поводом для этого стали многочисленные штрафы за нарушение ПДД, которые он отказывается погасить, ссылаясь на отсутствие денег.

На сегодняшний день приставы пытаются взыскать с Панина 40 тысяч рублей, сообщает «Газета.ru». Это стоимость 51 штрафа, которые были выписаны за один инцидент, который произошел 5 февраля. Тогда актер выложил в Сеть видео, на котором снимал себя во всех ракурсах в несущемся по МКАД автомобиле. Инспекторы насчитали в том числе отсутствие ремня безопасности, рискованное вождение (артист периодически убирал руки с руля) и ряд других нарушений. Всего же, по данным издания, за ним в настоящее время числится в базе ГИБДД 250 штрафов.

Помимо штрафов, за артистом на конец 2017 года числилось долгов на 250 тысяч рублей, отмечают приставы. С тех пор сумма только росла. Поскольку Панин так и не изъявил желания рассчитаться, решено было начать опись имущества. В первую очередь это делается для изъятия и продажи его автомобиля BMW X5, за рулем которого он и нарушал ПДД.

Отметим, что в последнее время актер регулярно становится героем скандалов. Наиболее громкой стала история с оскорблением россиян в Twitter, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Виктор Жуков
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