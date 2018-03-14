{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,94
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 марта 2018
13 марта 2018
12 марта 2018
Главные новости Пермского края
14:10  14 марта 2018 1

Решетников напомнил пермякам о выборах президента при помощи Винни-Пуха

Встреча врио губернатора Пермского края Максима Решетникова с партактивом Единой России в Перми. Пермь, решетников максим
Максим Решетников предлагает потратить 15 минут ради ближайших шести летФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Губернатор Прикамья Максим Решетников в социальных сетях сообщил, что обязательно пойдет на выборы президента. О важнейшем политическом событии глава региона напомнил своим читателям при помощи мультфильма про Винни-Пуха.

В среду, 14 марта, глава региона на своей странице в Instagram заявил, что примет участие в грядущих выборах. «18 марта на избирательных участках в крае будет более двух млн избирательных бюллетеней. Мой голос обязательно будет в одном из них. Уверен, что каждый сможет найти в этот день 15 минут ради ближайших шести лет», — написал Решетников. Один из пользователей в комментариях спросил, за кого будет голосовать губернатор, но пока не получил ответ.

Глава Прикамья публично признался, что пойдет на выборы
Фото: Instagram Максима Решетникова

Интересно, что свою запись Решетников проиллюстрировал кадром из мультфильма «Винни-Пух идет в гости». Главный герой, пришедший в гости к Кролику, обращается к нему: «Здравствуйте! Не хотите поговорить про выборы?»

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. Избирателям предстоит отдать свой голос за одного из восьми кандидатов. Это Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров