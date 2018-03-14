Решетников напомнил пермякам о выборах президента при помощи Винни-Пуха

14:10 14 марта 2018 1

Максим Решетников предлагает потратить 15 минут ради ближайших шести лет Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Прикамья Максим Решетников в социальных сетях сообщил, что обязательно пойдет на выборы президента. О важнейшем политическом событии глава региона напомнил своим читателям при помощи мультфильма про Винни-Пуха.

В среду, 14 марта, глава региона на своей странице в Instagram заявил, что примет участие в грядущих выборах. «18 марта на избирательных участках в крае будет более двух млн избирательных бюллетеней. Мой голос обязательно будет в одном из них. Уверен, что каждый сможет найти в этот день 15 минут ради ближайших шести лет», — написал Решетников. Один из пользователей в комментариях спросил, за кого будет голосовать губернатор, но пока не получил ответ.

Глава Прикамья публично признался, что пойдет на выборы Фото: Instagram Максима Решетникова

Интересно, что свою запись Решетников проиллюстрировал кадром из мультфильма «Винни-Пух идет в гости». Главный герой, пришедший в гости к Кролику, обращается к нему: «Здравствуйте! Не хотите поговорить про выборы?»

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. Избирателям предстоит отдать свой голос за одного из восьми кандидатов. Это Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).