В уральском вузе установят камеры, чтобы следить за студентами

14:08 14 марта 2018 0

Видеокамеры позволят контролировать опоздания учащихся Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Уральском государственном экономической университете усиливают борьбу с опозданиями студентов жесткими мерами. Читатели рассказали «URA.RU» о том, что в аудиториях устанавливают видеокамеры.

В тексте объявления, которое прислали в редакцию, сделан акцент на просьбе не опаздывать на занятия. «И просьба попросить студентов ваших групп не опаздывать (без форс-мажорных причин) — они не допускаться будут до пары (по распоряжению ректора)», — сообщается в анонимном письме. Также рекомендуется провести беседу со старостами групп, потому что «следить будут сейчас очень строго».

В группе «Подслушано УрГЭУ» во «ВКонтакте» студенты возмущаются уже нововведением: «Что происходит? Почему перестали пускать опоздавших?.. 4 минуты от начала пары — и все, гуляй Вася, на пару не пускают, ибо проверка в универе». Часть комментаторов говорит о приказе ректора.

Пресс-секретарь УрГЭУ Елена Марьина сообщила корреспонденту «URA.RU», что видеокамеры в аудиториях устанавливаются в целях безопасности. По ее словам, никакие санкции опоздавших на лекцию студентов не ждут — только воспитательная беседа с преподавателем. Марьина добавила, что камеры послужат установлению «уважительного отношения к преподавателю и дисциплине».

Ранее «URA.RU» писало, что студенты экономического университета возмущены лекцией писателя Виктора Николаева о тюрьме и религии. Они назвали встречу «сомнительными наставлениями из уст „смотрящего“».