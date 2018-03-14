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14 марта 2018
13 марта 2018
Главные новости Свердловской области
14:08  14 марта 2018 0

В уральском вузе установят камеры, чтобы следить за студентами

Разное. Ханты-Мансийск., видеонаблюдение, видеокамера
Видеокамеры позволят контролировать опоздания учащихсяФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Уральском государственном экономической университете усиливают борьбу с опозданиями студентов жесткими мерами. Читатели рассказали «URA.RU» о том, что в аудиториях устанавливают видеокамеры.

В тексте объявления, которое прислали в редакцию, сделан акцент на просьбе не опаздывать на занятия. «И просьба попросить студентов ваших групп не опаздывать (без форс-мажорных причин) — они не допускаться будут до пары (по распоряжению ректора)», — сообщается в анонимном письме. Также рекомендуется провести беседу со старостами групп, потому что «следить будут сейчас очень строго».

В группе «Подслушано УрГЭУ» во «ВКонтакте» студенты возмущаются уже нововведением: «Что происходит? Почему перестали пускать опоздавших?.. 4 минуты от начала пары — и все, гуляй Вася, на пару не пускают, ибо проверка в универе». Часть комментаторов говорит о приказе ректора.

Пресс-секретарь УрГЭУ Елена Марьина сообщила корреспонденту «URA.RU», что видеокамеры в аудиториях устанавливаются в целях безопасности. По ее словам, никакие санкции опоздавших на лекцию студентов не ждут — только воспитательная беседа с преподавателем. Марьина добавила, что камеры послужат установлению «уважительного отношения к преподавателю и дисциплине».

Ранее «URA.RU» писало, что студенты экономического университета возмущены лекцией писателя Виктора Николаева о тюрьме и религии. Они назвали встречу «сомнительными наставлениями из уст „смотрящего“».

Ольга Кулакова
© Служба новостей «URA.RU»
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