Стало известно, когда в России поднимут пенсионный возраст

14:14 14 марта 2018 6

Старт пенсионной реформы ожидается уже через два года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пенсионный возраст в России власти начнут повышать с 2020 года. Такой прогноз дают эксперты Внешэкономбанка в докладе, опубликованном на сайте организации.

По словам аналитиков, с 2020 года ожидается старт пенсионной реформы, включающей в себя постепенное (по полгода в год) увеличение пенсионного возраста. Новые правила индексации пенсий станут одним из элементов ожидаемой пенсионной реформы, отмечается в документе.

Ранее похожий вывод был в докладе, опубликованном РАНХиГС. Тогда эксперты пришли к выводу, что повышение пенсионного возраста является неизбежным и единственным способом сохранить размер выплат на приемлемом уровне.

Одним из первых о необходимости повышать пенсионный возраст в начале февраля этого года заявил экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин. По его мнению, в конечном счете тот должен быть поднят до 80 лет, что позволит добиться увеличения самих выплат до 70% от среднего дохода за время работы, напоминает «Федеральное агентство новостей»