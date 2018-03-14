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14 марта 2018
14:14  14 марта 2018 6

Стало известно, когда в России поднимут пенсионный возраст

Город летом. Сургут, старость, пожилая женщина, пенсия, бабушка на скамейке
Старт пенсионной реформы ожидается уже через два годаФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Пенсии в России, как лотерея
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Пенсионный возраст в России власти начнут повышать с 2020 года. Такой прогноз дают эксперты Внешэкономбанка в докладе, опубликованном на сайте организации.

По словам аналитиков, с 2020 года ожидается старт пенсионной реформы, включающей в себя постепенное (по полгода в год) увеличение пенсионного возраста. Новые правила индексации пенсий станут одним из элементов ожидаемой пенсионной реформы, отмечается в документе.

Ранее похожий вывод был в докладе, опубликованном РАНХиГС. Тогда эксперты пришли к выводу, что повышение пенсионного возраста является неизбежным и единственным способом сохранить размер выплат на приемлемом уровне.

Одним из первых о необходимости повышать пенсионный возраст в начале февраля этого года заявил экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин. По его мнению, в конечном счете тот должен быть поднят до 80 лет, что позволит добиться увеличения самих выплат до 70% от среднего дохода за время работы, напоминает «Федеральное агентство новостей»

Игорь Чукреев
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