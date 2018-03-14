Сургутские энергетики переходят в режим повышенной готовности из-за важного события

17:14 14 марта 2018 0

На предприятии установлен режим повышенной готовности Фото: Анна Майорова © URA.RU

В период подготовки к выборам президента РФ Сургутские энергетики обеспечили бесперебойное электроснабжение избирательных участков города. Для этого был проведен планово-предупредительный ремонт 167 трансформаторных и распределительных пунктов. Об этом 14 марта «URA.RU» сообщил генеральный директор ООО «СГЭС» Пак Мен Чер.

По словам собеседника, для бесперебойного электроснабжения избирательных участков энергетики перевели все энергообъекты на два ввода, то есть задействовали рабочие и резервные кабели. «Это необходимо для того, чтобы в случае нештатной ситуации электроэнергия на избирательный участок поступала от второго, дублирующего источника питания», — прокомментировал генеральный директор ООО «СГЭС».

Также собеседник добавил, что для ликвидации нештатных ситуаций 18 марта будет организовано круглосуточное дежурство 3 оперативно-ремонтных бригад и спецтехники организации, а с 12 по 20 марта на предприятии введен режим повышенной готовности по обеспечению бесперебойной работы энергетических объектов.