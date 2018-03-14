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Главные новости Курганской области
18:52  14 марта 2018 3

В Зауралье запущено новое производство, которое освободит регион от импортозависимости. ФОТО

К концу года новый цех будет производить по 100 тонн изделий в месяцФото: kurganobl.ru

В Кургане сегодня, 14 марта, запустили литейное производство в новом цехе завода «Пульсатор». Старт первой выплавке металла дал губернатор Зауралья Алексей Кокорин.

Предприятие займется производством заготовок из нержавеющей стали и высокопрочного чугуна для трубопроводной арматуры, которая применяется в добыче и переработке нефти и газа, а также в сфере атомной и тепловой энергетики. Как говорят на предприятии, первая заявка на приобретение продукции уже есть — заказчиком выступил один из участников курганского арматурного кластера.

По словам Алексея Кокорина, объем производства нового цеха на начальном этапе предполагает 10 тонн изделий в месяц, а уже к концу года будет 100 тонн. Таким образом потребность заказчиков Курганской области в литейной продукции будет полностью закрыта. «Здесь используются принципиально новые технологии. Идет выплавка стали, а это более высокие температуры. Но при этом производство, по информации руководителей „Пульсатора“, менее энергоемкое», — добавил глава региона.

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Новый цех открылся на заводе «Пульсатор», который занимается производством насосов и вакуумных машин Фото: kurganobl.ru

Как уточнили в пресс-службе областного правительства, запуск производства стал возможен благодаря специальному инвестиционному контракту: предприятию предоставили существенные льготы по налогу на имущество, прибыль, транспортному налогу. Кроме того, завод получил господдержку из Фонда развития промышленности в размере 50 миллионов рублей.

В свою очередь, в рамках контракта «Пульсатор» должен в ближайшие десять лет предоставить региону не менее 100 рабочих мест, отчислять в бюджеты всех уровней не менее 100 миллионов рублей, производить продукцию на сумму свыше миллиарда рублей, а также наладить импортозамещение — снизить долю поставок литых заготовок участникам курганского арматурного кластера из-за рубежа в 20 раз.

Напомним, в конце февраля в Шадринске Курганской области открылось другое производство-«миллиардник»: ООО «Точинвест Цинк» поставляет свою продукцию предприятиям энергетики, промышленного и дорожного строительства.

Вера Чернышева
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