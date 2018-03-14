19:29 14 марта 2018 0

Нефтяникам дали возможность проголосовать до 18 марта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югре на досрочных выборах президента России проголосовало уже 12,5 тысяч человек. Об этом «URA.RU» рассказал председатель окружной избирательной комиссии Денис Корнеев.

Цифра не окончательная — предполагалось, что досрочно свой голос отдадут порядка 20 тысяч избирателей, но итоговый результат может быть намного выше. Большая часть аборигенов уже проголосовала, а сейчас комиссии работают на месторождениях. «Не совсем удачно выпал день голосования, 15 марта у нефтяников пройдет перевахтовка, заедут новые люди. Чтобы обеспечить всех возможностью воспользоваться своим избирательным правом, комиссии будут выезжать до 17 марта включительно. Предстоит большой объем работы», — рассказал Денис Корнеев.

В участковых избирательных комиссиях признают — нефтяники самые дисциплинированные избиратели. «С ними всегда приятно работать. Они активны, ответственны. Люди приходят с улыбками, знают, куда приходят, люди знают, за кого голосовать — и это приятно. У нас за несколько часов проголосовало 400 человек, почти 90% от общего списка», — рассказала член избирательной комиссии участка №450 (поселок Нижнесортымский, Сургутский район) Елена Урманшина.

1/6 Перед голосованием нужно обязательно заполнить заявление для участия в досрочных выборах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Поселок Нижнесортымский — одна из ключевых территорий присутствия крупной нефтяной компании «Сургутнефтегаз». На предприятии заранее сдали списки вахтовиков, которые не смогут 18 марта попасть на избирательные участки. Именно поэтому к ним приезжают заранее. «Это очень удобно для работников. Мы впервые в истории нашего предприятия организовали досрочное голосование на удаленных территориях. Организовали дополнительные участки. У нас высокая явка, проголосовало уже 1400 работников наших структурных подразделений НГДУ „Нижнесортымскнефть“. Оборудованы кабинки, созданы все условия для работы избирательной комиссии», — отметил замначальника НГДУ «Нижнесортымскнефть» («Сургутнефтегаз») Тагир Усманов.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что голосование аборигенов ХМАО для сотрудников избиркомов превращается в настоящее испытание — до избирателей приходится добираться на «Буранах» или вертолетах, а из-за отсутствия посадочных площадок члены комиссий вынуждены выпрыгивать с «вертушек» и ползти по снегу.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Избирателям предстоит отдать свой голос за одного из восьми кандидатов. Это Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).