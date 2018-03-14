На Ямале дан официальный старт реконструкции аэропорта Нового Уренгоя

19:19 14 марта 2018 0

Работы по реконструкции и строительству начнутся уже в этом году Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Подписано концессионное соглашение о реконструкции воздушной гавани Нового Уренгоя, объем инвестиций в аэропорт составит порядка 8 млн рублей. Соответствующий документ подписали губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин и гендиректор компании «Аэропорты регионов» (входит в группу «Ренова») Евгений Чудновский. Взамен «Аэропорты регионов» получают новоуренгойский аэропорт в аренду на 30 лет, чтобы окупить свои затраты.

«Это первая концессия такого рода в нашей стране. В результате реконструкции ямальцы получат комфортный, современный терминал. Пропускная способность аэропорта вырастет в четыре раза. Подчеркну важный факт — в период реновации аэропорт будет работать в обычном режиме. Все работники Новоуренгойского отряда будут обеспечены рабочими местами без ухудшения условий труда», — заявил Дмитрий Кобылкин во время подписания концессии.

«Наша компания предложила уникальный архитектурный проект здания нового пассажирского терминала, который, я уверен, станет „визитной карточкой“ города. Компания „Аэропорты Регионов“ накопила значительный опыт модернизации и развития инфраструктуры региональных аэропортов России, который мы намерены использовать и в аэропорту Нового Уренгоя», — подчеркнул Евгений Чудновский.

В Новом Уренгое планируется построить новый пассажирский терминал площадью 10 тысяч квадратных метров; в нем будет 10 стоек регистрации, а для посадки в самолет пассажиры смогут воспользоваться тремя телескопическими трапами. Пропускная способность воздушной гавани составит 800 пассажиров в час (1,45 миллиона пассажиров в год). Также в аэропорту появится две новых парковки — краткосрочная на 200 мест и долгосрочная на 300. Кроме этого, проект предусматривает полноценную комплексную модернизацию аэродрома за счет средств концессионера, в том числе реконструкцию взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и строительство нового перрона, — сообщает пресс-служба ямальского правительства.

Работы начнутся уже в этом году с капитального ремонта действующего здания аэровокзала. Параллельно будут проведены проектные работы по строительству нового терминала и реконструкции аэродрома. Строительство новых объектов начнётся в 2019-м и завершится до конца 2021 года.