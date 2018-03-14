{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Телебашню Екатеринбурга взорвут в марте. Точная дата
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,94
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 марта 2018
13 марта 2018
12 марта 2018
Главные новости Ямала
19:19  14 марта 2018 0

На Ямале дан официальный старт реконструкции аэропорта Нового Уренгоя

Макет реконструкции Аэропорта Новый Уренгой, аэропорт, макет, новый уренгой, самолет
Работы по реконструкции и строительству начнутся уже в этом годуФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Подписано концессионное соглашение о реконструкции воздушной гавани Нового Уренгоя, объем инвестиций в аэропорт составит порядка 8 млн рублей. Соответствующий документ подписали губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин и гендиректор компании «Аэропорты регионов» (входит в группу «Ренова») Евгений Чудновский. Взамен «Аэропорты регионов» получают новоуренгойский аэропорт в аренду на 30 лет, чтобы окупить свои затраты.

«Это первая концессия такого рода в нашей стране. В результате реконструкции ямальцы получат комфортный, современный терминал. Пропускная способность аэропорта вырастет в четыре раза. Подчеркну важный факт — в период реновации аэропорт будет работать в обычном режиме. Все работники Новоуренгойского отряда будут обеспечены рабочими местами без ухудшения условий труда», — заявил Дмитрий Кобылкин во время подписания концессии.

«Наша компания предложила уникальный архитектурный проект здания нового пассажирского терминала, который, я уверен, станет „визитной карточкой“ города. Компания „Аэропорты Регионов“ накопила значительный опыт модернизации и развития инфраструктуры региональных аэропортов России, который мы намерены использовать и в аэропорту Нового Уренгоя», — подчеркнул Евгений Чудновский.

В Новом Уренгое планируется построить новый пассажирский терминал площадью 10 тысяч квадратных метров; в нем будет 10 стоек регистрации, а для посадки в самолет пассажиры смогут воспользоваться тремя телескопическими трапами. Пропускная способность воздушной гавани составит 800 пассажиров в час (1,45 миллиона пассажиров в год). Также в аэропорту появится две новых парковки — краткосрочная на 200 мест и долгосрочная на 300. Кроме этого, проект предусматривает полноценную комплексную модернизацию аэродрома за счет средств концессионера, в том числе реконструкцию взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и строительство нового перрона, — сообщает пресс-служба ямальского правительства.

Работы начнутся уже в этом году с капитального ремонта действующего здания аэровокзала. Параллельно будут проведены проектные работы по строительству нового терминала и реконструкции аэродрома. Строительство новых объектов начнётся в 2019-м и завершится до конца 2021 года.

1/5
Вячеслав Егоров © URA.RU

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров