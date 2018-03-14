Журналистам показали призы, которые достанутся избирателям Кургана и Шадринска, принявшим участие в акции «ГолосПлюс». За два IPhone 7, два IPhone 5 SE, а также «умные часы» Apple Watch S3 уже решили побороться известные в Зауралье люди.
Организаторы подробно рассказали условия конкурса, согласно которым победителями станут те, кто наберет наибольшее количество число голосов, сфотографировавшись в специальной рамке и разместив фотографию в Insagram или «В Контакте» с хештегом #ГолосПлюс.
Ранее свое желание вступить в схватку за смартфоны выразили депутат Госдумы Александр Ильтяков, профессиональный боксер Вазир Тамоян и капитан хоккейной команды «Зауралье» Алексей Чечин. Акция #ГолосПлюс состоится в день президентских выборов 18 марта в Кургане и Шадринске. Волонтеров с рамками для фото, которые затем нужно разместить в социальных сетях, можно будет встретить рядом с избирательными участками с 11 до 19 часов.