Журналистам показали призы, которые достанутся избирателям Кургана и Шадринска, принявшим участие в акции «ГолосПлюс». За два IPhone 7, два IPhone 5 SE, а также «умные часы» Apple Watch S3 уже решили побороться известные в Зауралье люди.

Организаторы подробно рассказали условия конкурса, согласно которым победителями станут те, кто наберет наибольшее количество число голосов, сфотографировавшись в специальной рамке и разместив фотографию в Insagram или «В Контакте» с хештегом #ГолосПлюс.

Такие рамки появятся у входа на избирательные участки в Кургане и Шадринске

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU