США на заседании Совбеза ООН заявили о солидарности с Британией в деле Скрипаля

01:53 15 марта 2018 0

Хейли обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника Скрипаля и его дочери ФОТО: Wikimedia Commons, Staff Sgt. Jorge Intriago

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон полностью солидарен с Лондоном по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, именно Россия несет ответственность за произошедшее. Об этом она сообщила во время заседания Совета Безопасности ООН в среду, 14 марта.

«США признают абсолютную солидарность с Великобританией. США считают, что Россия виновата в нападении на двух человек», — цитирует «Газета.ру» Хейли. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», Совет Безопасности ООН проводит закрытое совещание по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Заседание состоялось по инициативе Великобритании.

Напомним, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых обнаружили в бессознательном состоянии в одном из торговых центров в Солсбери. Британское правительство уже заявило о высылке 23 российских дипломатов. Российская сторона полностью отрицает свою причастность к инциденту и объявила, что ответные меры обязательно последуют.