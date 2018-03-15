Актер из «Игры престолов» раскрыл тайну поклонникам сериала

02:33 15 марта 2018 0

В фильме невозможно разобрать, что именно шепчет Нед Старк, когда палач заносит над ним меч Фото: кадр из телесериала «Игра престолов», скриншот фрагментаYoutube

Американский актер Шон Бин, сыгравший в сериале «Игра престолов» Эддрада (Неда) Старка, рассказал, что произнес его герой перед смертью. Во время казни десница короля что-то шепчет, но его последние слова разобрать невозможно.

Поклонники фэнтези-саги долгое время дискутировали по поводу того, что мог сказать персонаж Бина. Некоторые считали, что он произнес фразу «Валар моргулис», которая на валирийском языке означает «Все люди смертны» или «Все люди должны умереть». Другие думали, что в этот момент Нед Старк сообщает какой-то секрет своему сыну Брану, который по сюжету обладает экстрасенсорными способностями.

По словам актера, в этот момент он решил сымпровизировать. «Это была просто молитва. Так ведь и происходит, не правда ли? Я не могу погружаться в детали, потому что не уверен, была ли там подходящая религия», — цитирует «Лента.ру» голливудскую звезду. Бин признался, что если бы все происходило по-настоящему, то он, скорее всего, действительно молился бы.

Напомним, создатели сериала «Игра престолов» пообещали фанатам печальный финал. По их словам, в последнем, восьмом сезоне погибнут многие полюбившиеся зрителям персонажи.

«Игра престолов» является одним из самых популярных сериалов во всем мире. Сюжет сериала основан на цикле романов известного писателя Джорджа Р. Р. Мартина под названием «Песнь Льда и Огня».