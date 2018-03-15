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15 марта 2018
14 марта 2018
05:04  15 марта 2018 0

Разметка на российских дорогах станет разноцветной

Пешеходные переходы Курган, пешеходный переход, дорожная разметка
К уже привычным белому и желтому цветам официально добавится голубойФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уже начиная со второго полугодия 2018 года цветовая гамма дорожной разметки в России станет куда более разнообразной. Это следует из нового, уже утвержденного Росстандартом ГОСТа.

Согласно новым стандартам, которые начнут официально действовать с 1 июня, все основные линии на дорогах можно будет рисовать не только белой, но и желтой краской. Как сообщает «Коммерсант», на асфальт будут наноситься также знаки, обозначающие место подзарядки электромобилей, зоны разворота, а также запретные для выезда зоны на пересечении улиц. Кроме того, появится голубая разметка: предполагается, что прерывистыми линиями этого цвета будут обозначены полосы движения по перекресткам.

По информации издания, новый ГОСТ — Р 51256—2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» — подготовлен по заказу Росавтодора и принят в рамках приведения документации в соответствие с техрегламентом Таможенного союза 2011 года «Безопасность автодорог» и ПДД.

Напомним, ранее стало известно, что в России появятся новые дорожные знаки. Как писало «URA.RU», некоторые из них — например, «выезд на перекресток при заторе запрещен» — будут дополняться специальной дорожной разметкой.

Евгений Александров
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