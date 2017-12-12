05:40 12 декабря 2017 0

Имеющийся набор дорожных знаков дополнится еще полутора десятками Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ближайшее время в России появится порядка полутора десятков новых дорожных знаков. Это следует из предварительного национального стандарта. Столь масштабных изменений не было около сорока лет. Ранее новшество было успешно опробовано в Москве, Петербурге, Саратове и Владимире.

Как сообщают «Известия», среди нововведений — знаки, запрещающие выезд на перекресток при заторе, знаки, разрешающие переход проезжей части по диагонали, знаки, обозначающие обособленную полосу для движения трамвая. Кроме того, уточнения о типе парковки будет наноситься на сам знак, а не на табличку под ним. А вот таблички, напротив, пополнятся новыми, такими как «Глухие пешеходы».

Новый вид получат знаки направления движения по полосам: их также, как и в случаях со знаками «Парковка», дополнят информацией о приоритете проезда, запрете въезда или сквозного проезда. Знак же «Въезд на перекресток в случае затора запрещен» дополнят специальной «вафельной» разметкой, означающей зону, в которую въезжать запрещено.

Все новые знаки не будут отменять действия старых, а лишь дополнят их, утверждают разработчики. Предварительный национальный стандарт будет действовать до 1 января 2020 году. К этому времени будет сформирована база для создания нового госстандарта.

Эксперты сейчас сомневаются, зачем вообще вводить такое количество новых обозначений. Так если табличку «Глухие пешеходы» еще можно объяснить необходимостью дополнительно уведомит водителей о наиболее вероятном появлении людей с ослабленным слухом, то не совсем понятно, зачем нужен знак запрета выезда на перекресток в случае затора. В соответствии с действующими ПДД, это и так запрещено. Наказание за выезд на перекресток в случае затора и создание помех для других участников движения сейчас представлено в виде штрафа в размере 1000 рублей.