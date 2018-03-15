В Курганской области повысят МРОТ почти на две тысячи

Минимальная зарплата в Курганской области с 1 мая 2018 года составит 12 тысяч 837 рублей 45 копеек. Это почти на две тысячи больше, чем сейчас: с 1 января на территории региона МРОТ установлен в размере 10 тысяч 912 рублей 15 копеек.
Повышение «минималки» происходит в связи с вступлением в силу федерального закона, согласно которому с 1 мая МРОТ в России уравняется с прожиточным минимумом и составит 11 тысяч 163 рубля. В Зауралье размер минимальной зарплаты больше, чем по стране, так как устанавливается с учетом уральского коэффициента в 15%.
Новое соглашение о МРОТ на территории Зауралья правительство области, профсоюзы и работодатели разработают уже в ближайшее время, уточнили в пресс-службе регионального кабмина.