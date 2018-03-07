Путин подписал закон о повышении МРОТ с 1 мая

19:42 07 марта 2018 5

МРОТ теперь равен 11 163 рубля Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Документ размещен на интернет-портале правовой информации.

Закон был одобрен Советом Федерации 28 февраля. Документом с подписью президента устанавливается МРОТ в размере 11 163 рубля в месяц, который равен величине прожиточного минимума населения, сообщает RT.

В декабре 2017 года депутаты Госдумы приравняли МРОТ к уровню прожиточного минимума, сообщал сайт «Подмосковье сегодня». На тот момент минимальный размер оплаты труда составлял 7800 рублей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу вдвое сократить число бедных в России. Для существенного сокращения бедности недостаточно повышения МРОТ, сообщал «Ридус». Президент заявил, что повышение МРОТ улучшит материальное положение трех миллионов россиян.