{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Телебашню Екатеринбурга взорвут в марте. Точная дата
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,94
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 марта 2018
14 марта 2018
Главные новости Свердловской области
11:39  15 марта 2018 1

У киллера, стрелявшего в генерала Тимониченко, нашлось алиби

Судебный процесс по делу Олега Дудко, заседание от 6 июня. Екатеринбург, дудко олег
Олег Дудко нашел свидетеля своей невиновностиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
В Екатеринбурге расстреляли Бориса Тимониченко
все новости сюжета

В Свердловском областном суде при рассмотрении апелляции на приговор экс-начальнику УВД Орджоникидзевского района Олегу Дудко, которого признали виновным в покушении на бывшего главу УМВД уральской столицы Бориса Тимониченко, неожиданно выяснилось, что у того есть алиби. В момент совершения покушения Дудко видели в другом месте города.

Как заявил суду сосед обвиняемого Владислав Мезенин, в 8 утра 19 февраля он сначала слышал, как Дудко провожает дочь в школу, а в 10.00 столкнулся с ним коридоре лично. По его словам, он бы сказал об этом раньше, но не знал о суде, поскольку в настоящее время проживает в Израиле. Мезенин утверждает, что лишь теперь услышал о процессе и специально прилетел дать показания, передает корреспондент «URA.RU» из зала суда. Кроме Мезенина защита Дудко просит суд заслушать показания еще семи свидетелей, которые предположительно могут подтвердить алиби. Их допрос пройдет на следующей неделе.

Напомним, покушение на экс-главу УМВД региональной столицы Бориса Тимониченко произошло в феврале 2016 года. По данным следствия, киллер подкараулил его в подъезде у лифта и выстрелил в лицо. Тимониченко удалось спасти.

Виновным в покушении осенью прошлого года был признан бывший подчиненный Тимониченко, экс-начальник УВД Орджоникидзевского района Олег Дудко. Чкаловским судом Екатеринбурга он был приговорен к 13 годам колонии строгого режима, но настаивает на своей невиновности.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров