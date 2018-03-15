У киллера, стрелявшего в генерала Тимониченко, нашлось алиби

В Свердловском областном суде при рассмотрении апелляции на приговор экс-начальнику УВД Орджоникидзевского района Олегу Дудко, которого признали виновным в покушении на бывшего главу УМВД уральской столицы Бориса Тимониченко, неожиданно выяснилось, что у того есть алиби. В момент совершения покушения Дудко видели в другом месте города.
Как заявил суду сосед обвиняемого Владислав Мезенин, в 8 утра 19 февраля он сначала слышал, как Дудко провожает дочь в школу, а в 10.00 столкнулся с ним коридоре лично. По его словам, он бы сказал об этом раньше, но не знал о суде, поскольку в настоящее время проживает в Израиле. Мезенин утверждает, что лишь теперь услышал о процессе и специально прилетел дать показания, передает корреспондент «URA.RU» из зала суда. Кроме Мезенина защита Дудко просит суд заслушать показания еще семи свидетелей, которые предположительно могут подтвердить алиби. Их допрос пройдет на следующей неделе.
Напомним, покушение на экс-главу УМВД региональной столицы Бориса Тимониченко произошло в феврале 2016 года. По данным следствия, киллер подкараулил его в подъезде у лифта и выстрелил в лицо. Тимониченко удалось спасти.
Виновным в покушении осенью прошлого года был признан бывший подчиненный Тимониченко, экс-начальник УВД Орджоникидзевского района Олег Дудко. Чкаловским судом Екатеринбурга он был приговорен к 13 годам колонии строгого режима, но настаивает на своей невиновности.