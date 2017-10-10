12:59 10 октября 2017 1

Олег Дудко отказывается признавать себя виновным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чкаловский суд Екатеринбурга огласил приговор экс-начальнику УВД Орджоникидзевского района Олегу Дудко, которого признали виновным в покушении на бывшего главу УМВД уральской столицы Бориса Тимониченко. Согласно приговору суда, Дудко приговорен к 13 годам колонии строгого режима.

Уточним, что гособвинитель просил для Дудко 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, Дудко обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство по найму), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, путем поджога), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта и других важных личных документов), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывных устройств).

Покушение на Бориса Тимониченко произошло 19 февраля 2016 года в подъезде дома на улице Родонитовой, где он живет. По версии следствия, на генерала в отставке напал бывший подчиненный Тимониченко — экс-начальник Орджоникидзевского РУВД Екатеринбурга, подполковник Олег Дудко.

Подкараулив генерала у лифта, Дудко выстрелил ему в лицо и, решив, что Тимониченко мертв, скрылся с места происшествия, похитив барсетку и сотовый телефон. К счастью, пуля не задела жизненно важные органы и медикам удалось спасти Тимониченко.

С места происшествия киллер скрылся на автомобиле, за рулем которого находился Игорь Казаков. После того, как он дал признательные показания, его дело было выделено в отдельное производство, Казакова осудили на 4 года и 6 месяцев колонии строгого режима.

Примечательно, что, согласно показаниям Казакова, Дудко представлялся ему сотрудником спецслужбы, борющийся с промышленным шпионажем. Якобы он до последнего был уверен, что покушение на Тимониченко, было операцией спецслужбы против агента, торгующего промышленными секретами российских оборонных предприятий.

Дудко в ходе суда свою вину не признавал. Мало того, он и его адвокат не раз указывали на явные нестыковки в уголовном деле — например, на тот факт, что следствие, обвиняя Дудко в заказном преступлении (попытке покушения на убийство по найму), так и не выяснило, на кого работал киллер и какую сумму он должен был получить. Между тем сегодня, зачитывая приговор, судья Кабанов уточнил, что Дудко пошел на преступление из-за личной неприязни к своему бывшему начальнику.

После оглашения приговор Дудко заявил, что суд полностью проигнорировал доказательства его невиновности, а Казаков его оговорил.

«Два дня понадобилось сыщикам уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области и их коллегам из городского управления, чтобы вычислить и задержать подозреваемого в покушении на убийство Бориса Тимониченко. Также оперативно был установлен и задержан соучастник преступления. В дальнейшем, в ходе расследования, полицейские осуществляли комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — добавил также глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.