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15 марта 2018
14 марта 2018
13 марта 2018
Главные новости Югры
12:59  15 марта 2018 0

В Югре подожгли машину полицейского, чтобы отомстить за выписанный штраф

Лыжня России 2018 добавочка от Гусельникова , лопата, канистра, инвентарь
Злоумышленник подбросил под машину канистру с ГСМФото: Андрей Гусельников © URA.RU

В Югре полицейский едва не остался без служебного автомобиля во время командировки в поселок Аган. Силовик приехал для опроса работника местной школы, когда ему сообщили, что неизвестные пытаются поджечь его машину, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Инцидент произошел 14 марта. По предварительным данным, под машину была подложена пластмассовая канистра с горюче-смазочными материалами. Очевидцы потушили возгорание, но на водительской двери и на пороге автомобиля образовалась копоть.

Сейчас силовики проверяют причастность к совершению поджога ранее судимого местного жителя 1981 года рождения. Известно, что участковый ранее составлял на задержанного административный протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Также на него возбуждали уголовное дело о побоях из-за конфликта с бывшей супругой. Следствие не исключает, что, поджигая автомобиль, мужчина хотел отомстить сотруднику полиции, уточнили в ведомстве.

Игорь Чукреев
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