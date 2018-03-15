В Югре подожгли машину полицейского, чтобы отомстить за выписанный штраф

В Югре полицейский едва не остался без служебного автомобиля во время командировки в поселок Аган. Силовик приехал для опроса работника местной школы, когда ему сообщили, что неизвестные пытаются поджечь его машину, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.
Инцидент произошел 14 марта. По предварительным данным, под машину была подложена пластмассовая канистра с горюче-смазочными материалами. Очевидцы потушили возгорание, но на водительской двери и на пороге автомобиля образовалась копоть.
Сейчас силовики проверяют причастность к совершению поджога ранее судимого местного жителя 1981 года рождения. Известно, что участковый ранее составлял на задержанного административный протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Также на него возбуждали уголовное дело о побоях из-за конфликта с бывшей супругой. Следствие не исключает, что, поджигая автомобиль, мужчина хотел отомстить сотруднику полиции, уточнили в ведомстве.