Самолетам могут запретить летать из пермского аэропорта

Аэропорт «Большое Савино» имеет ряд нарушений в сфере безопасности нового терминала, из-за чего у него было приостановлено действие сертификата, заявил советник руководителя Росавиации Сергей Извольский. Тем не менее аэропорт продолжает осуществлять перелеты.
Как рассказал «URA.RU» Извольский, во время сдачи нового терминала в ноябре 2017 года сотрудники ведомства провели внеплановую проверку и выявили ряд нарушений, а в адрес гендиректора аэропорта направили предписание. Повторная проверка в феврале 2018 года показала, что нарушения устранены не были. В связи с этим Росавиация приостановила аэропорту действие сертификата безопасности.
Несмотря на это, аэропорт продолжает работать в прежнем режиме, перелеты осуществляются по графику. Вопросом прекращения деятельности по перелета должен заниматься Ространснадзор, возглавляемый бывшим губернатором Пермского края Виктором Басаргиным. Отметим, что аэропорт «Большое Савино» являлся одной из болезненных точек за время руководства Басаргина в Прикамье.
В Ространснадзоре не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Пресс-секретарь аэропорта Юлия Отраднова в беседе с «URA.RU» заявила, что сертификат у них есть, о чем свидетельствует запись на сайте Росавиации.