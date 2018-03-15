На Ямале поймали воспитателя, который развращал детей

На Ямале воспитатель Тазовской средней школы-интерната совершал развратные действия в отношении воспитанников. Педагог работал в интернате с 2006 года. Преступления выявили в ходе масштабной проверки учреждений, где проживают дети-сироты, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Выяснилось, что в декабре 2017 года от действий воспитателя пострадала 13-летняя девочка. Против педагога возбудили уголовное дело. Дальнейшее следствие установило еще несколько эпизодов преступных действий, которые он совершил в 2015—2016 годах.
В ходе проверки нарушения нашли и в других учреждениях, где содержатся несовершеннолетние. Так, в феврале 2018 года в школе Белоярска 16-летний воспитанник совершил насильственное преступление в отношении 14-летней девочки. Учитель, на которого возложили обязанности воспитателя, не проконтролировал детей, вместо этого тренировался в спортзале. Педагога привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, силовики установили, что в ряде учреждений старшеклассники отбирали деньги у других детей, администрации школ не сообщали о травмах, которые получали учащиеся, а также о том, что находили воспитанников в состоянии алкогольного опьянения. Нарушения также касались сотрудников учреждений: у некоторых не было справок об отсутствии судимости, другие не проходили психиатрические освидетельствования. В результате проверок был уволен глава департамента образования Тазовского района, а в адрес главы Приуральского района внесли представление.
Как писало «URA.RU» ранее, в феврале 2018 года, в Челябинской области разгорелся крупный скандал вокруг школы-интерната. Несколько приемных детей рассказали родителям, что их насиловали в учреждении. Ранее в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий пожизненное наказание для педофилов, напоминает «Национальная служба новостей». Инициатором проекта стала рабочая группа под руководством вице-спикера Ирины Яровой.