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15 марта 2018
14 марта 2018
13 марта 2018
Главные новости Ямала
13:55  15 марта 2018 0

На Ямале поймали воспитателя, который развращал детей

Педофил, детское насилие, показ мод, подиум, модели, педофилия, извращенец, педофил, детское насилие
От действий воспитателя пострадала 13-летняя девочкаФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Детей-сирот насиловали в челябинском интернате
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На Ямале воспитатель Тазовской средней школы-интерната совершал развратные действия в отношении воспитанников. Педагог работал в интернате с 2006 года. Преступления выявили в ходе масштабной проверки учреждений, где проживают дети-сироты, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выяснилось, что в декабре 2017 года от действий воспитателя пострадала 13-летняя девочка. Против педагога возбудили уголовное дело. Дальнейшее следствие установило еще несколько эпизодов преступных действий, которые он совершил в 2015—2016 годах.

В ходе проверки нарушения нашли и в других учреждениях, где содержатся несовершеннолетние. Так, в феврале 2018 года в школе Белоярска 16-летний воспитанник совершил насильственное преступление в отношении 14-летней девочки. Учитель, на которого возложили обязанности воспитателя, не проконтролировал детей, вместо этого тренировался в спортзале. Педагога привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, силовики установили, что в ряде учреждений старшеклассники отбирали деньги у других детей, администрации школ не сообщали о травмах, которые получали учащиеся, а также о том, что находили воспитанников в состоянии алкогольного опьянения. Нарушения также касались сотрудников учреждений: у некоторых не было справок об отсутствии судимости, другие не проходили психиатрические освидетельствования. В результате проверок был уволен глава департамента образования Тазовского района, а в адрес главы Приуральского района внесли представление.

Как писало «URA.RU» ранее, в феврале 2018 года, в Челябинской области разгорелся крупный скандал вокруг школы-интерната. Несколько приемных детей рассказали родителям, что их насиловали в учреждении. Ранее в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий пожизненное наказание для педофилов, напоминает «Национальная служба новостей». Инициатором проекта стала рабочая группа под руководством вице-спикера Ирины Яровой.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
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