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Главные новости Челябинской области
17:48  26 февраля 2018 0

Приемная мать подростка из скандального челябинского интерната прокомментировала заявления воспитателей. «Такого дети не могли придумать!»

Школа-интернат. Челябинская область, ворота, въезд закрыт
В скандальном интернате под Челябинском детей обвинили во лжиФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Детей-сирот насиловали в челябинском интернате
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Приемная мать одного из подростков, который был воспитанником скандального интерната под Челябинском, где расследуются заявления о сексуальном насилии над детьми, прокомментировала заявления воспитателей. По мнению работников учреждения, мальчики могли все придумать. Женщина с этим не согласна.

Возмущение воспитателей вызвала информация о том, что не только таинственный «дядя Сережа» совершал надругательства над детьми, но и супружеская пара, работники интерната, устраивала с детьми оргии. Воспитатели назвали это «сексуальными фантазиями» подростков, что и возмутило приемную мать одного из бывших воспитанников интерната.

«Мой приемный сын избежал насилия, — рассказала женщина „URA.RU“. — Не поддался. Но он назвал имена тех людей, воспитателей, которые заставляли его это делать. Эти же имена назвали и другие подростки. Таких совпадений быть не может». По словам приемной матери, у подростка «отклонения восьмого вида». И хотя такие дети нуждаются в коррекционном обучении, их словам можно верить. Приемная мать рассказала, что ее сын находится в семье около года. Сначала приходил в гости, а потом его забрали под патронат.

Уголовное дело о сексуальном насилии в коррекционной школе-интернате передано в центральный аппарат СК РФ. Расследование находится под контролем руководителя СК Александра Бастрыкина. О случившемся стало известно после того, как подростки рассказали о пережитом приемным матерям. По поручению замгенпрокурора в УрФО Юрия Пономарева во всех уральских учреждениях подобного типа пройдут проверки.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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