Британских дипломатов вышлют из России

15:45 15 марта 2018 0

Лавров дал «вежливый ответ» Лондону Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Москва «скоро обязательно» вышлет из РФ британских дипломатов в ответ на действия Великобритании, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Так он ответил РИА «Новости» на вопрос, готова ли Москва пойти на такой шаг в кулуарах форума «Россия — страна возможностей». Позже, выступая перед участниками мероприятия, он добавил, что точный ответ он сначала предпочел бы дать официальному Лондону, передает корреспондент «URA.RU».

«Этот ответ мы, как вежливые люди, сначала доведем до наших британских коллег. Так поступают настоящие джентльмены», — сказал глава МИД. Он также отметил, что настоящие дипломаты предпочитают не делать громких заявлений публично до переговоров со второй стороной.

1/6 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кроме того, по словам Лаврова, Россия будет готова работать с ЕС в больших объемах, когда европейские партнеры перестанут поддерживать русофобскую политику Вашингтона. Глава МИД России заявил, что Россия будет делать все, чтобы не допустить конфронтации в международной политике.

«Мы работаем исключительно через диалог со всеми сторонами, через созидание… Россия готова работать в полных объемах со странами ЕС, когда у них пропадет интерес поддерживать русофобскую политику США. Мы не будем мириться с той деятельностью, которую ведет сейчас правительство Великобритании. Это вообще выходит за рамки приличия», — сказал Лавров. Он также отметил, что причины того, почему мировая политика претерпевает сейчас кризис, заключаются в «категорическом нежелании западных партнеров мириться с переходом к более многополярной, более справедливой системе». «Этот переход будет долгим, и он болезненно воспринимается нашими партнерами», — резюмировал Лавров.

Напомним, что Лондон требует высылки 23 российских дипломатов из-за отравления высланного из РФ экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Кроме того, Великобритания заявила о приостановлении всех двусторонних контактов с Россией.