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15 марта 2018
14 марта 2018
Главные новости Свердловской области
16:34  15 марта 2018 0

Фотограф Лошагин, убивший жену-модель, попытался выйти на свободу, чтобы заработать. ВИДЕО

Лошагину пока рано на свободуФото: скриншот с видео

В Свердловской области в ИК-54 прошло выездное заседание Новолялинского районного суда, которое рассмотрело ходатайство фотографа Дмитрия Лошагина о смене условий отбывания наказания. Лошагин, который попал в тюрьму за убийство жены, попросил суд перевести его в колонию-поселение.

«За четыре года я не допустил ни одного нарушения. В колонии я не могу развиваться, даже заработать вменяемые деньги, которое нужны, чтобы гасить иски, кредиты. Я бы хотел работать на колонии-поселении и не вижу для этого препятствий», — сказал на суде Дмитрий Лошагин.

Однако такие препятствия увидел исполняющий председателя Новоялинского суда Игорь Макаров. Судья сообщил «URA.RU», что отказал Лошагину в переводе. «Я не знаю, чем руководствовался его адвокат, затеяв ходатайство — срок для перевода еще не подошел».

На день заседания суда Лошагин отсидел четыре года и четырнадцать дней из назначенных ему девяти лет и десяти месяцев. А по закону претендовать на перевод в колонию-поселение можно после отбытия двух третей срока. То есть Лошагин сможет претендовать на перевод в 2020 году.

«Я не согласен с решением судьи, буду его обжаловать. В УПК есть статья 14, по которой все сомнения в пользу подзащитного. Если бы судья захотел это учесть, то он мог бы перевести Лошагина в колонию-поселение после отбытия одной трети срока», — заявил адвокат фотографа Сергей Лашин.

Гламурный фотограф из Екатеринбурга Дмитрий Лошагин был осужден за убийство своей жены, фотомодели Юлии Прокопьевой. «URA.RU» сообщало, что в ИК-54 Лошагин активно фотографирует заключенных и работников ИК, освоил новую профессию — он стал краснодеревщиком. Чтобы вспомнить «дело Лошагина», можете посмотреть специальный проект «URA.RU».

Александр Лукманов
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