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15 марта 2018
Главные новости Москвы
17:38  15 марта 2018 0

В правительстве призвали россиян работать после выхода на пенсию

Планеты, врачи, Киркоров Филипп, пенсионеры, старики, пенсионер, старики, пенсия, дедушка, бедность, нехватка денег, пустой кошелек
Россиянам советуют продолжать работу вне зависимости от возрастаФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Пенсии в России, как лотерея
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Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин уверен, что возможное повышение пенсионного возраста не приведет к пустующим рабочим местам. Это связано с тем, что большинство россиян продолжит работать и после выхода на пенсию, уверен он.

В ходе выступления на форуме «Россия — страна возможностей» Орешкин отметил, что тема повышения пенсионного возраста широко обсуждается обществом, но никаких конкретных решений правительство пока не приняло. «Это вопрос, который сейчас обсуждается, есть разные предложения», — приводит слова Орешкина телеканал 360. «Если человек активный и здоровый, он в большинстве случаев не будет покидать работу даже с достижением пенсионного возраста», — сказал Орешкин.

Ранее Внешэкономбанк спрогнозировал увеличение пенсионного возраста в России с 2020 года. По данным аналитиков, через два года начнется реализация реформы, которая будет постепенно увеличивать срок выхода на пенсию (на шесть месяцев ежегодно). Ранее похожие выводы были сделаны аналитиками РАНХиГС: они убеждены, что повышение пенсионного возраста является единственным способом сохранения выплат на достойном уровне.

Сергей Макеев
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