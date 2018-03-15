17:38 15 марта 2018 0

Россиянам советуют продолжать работу вне зависимости от возраста Фото: depositphotos.com © URA.RU

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин уверен, что возможное повышение пенсионного возраста не приведет к пустующим рабочим местам. Это связано с тем, что большинство россиян продолжит работать и после выхода на пенсию, уверен он.

В ходе выступления на форуме «Россия — страна возможностей» Орешкин отметил, что тема повышения пенсионного возраста широко обсуждается обществом, но никаких конкретных решений правительство пока не приняло. «Это вопрос, который сейчас обсуждается, есть разные предложения», — приводит слова Орешкина телеканал 360. «Если человек активный и здоровый, он в большинстве случаев не будет покидать работу даже с достижением пенсионного возраста», — сказал Орешкин.

Ранее Внешэкономбанк спрогнозировал увеличение пенсионного возраста в России с 2020 года. По данным аналитиков, через два года начнется реализация реформы, которая будет постепенно увеличивать срок выхода на пенсию (на шесть месяцев ежегодно). Ранее похожие выводы были сделаны аналитиками РАНХиГС: они убеждены, что повышение пенсионного возраста является единственным способом сохранения выплат на достойном уровне.