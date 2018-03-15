В Челябинске сиделка до смерти забила инвалида кружкой

В Магнитогорске 51-летняя сиделка размозжила керамической кружкой голову пожилому мужчине за то, что тот не сказал ей, где спрятаны деньги. Об этом сообщает прокуратура по Челябинской области.
По данным ведомства, медсестра одной из городских больниц по объявлению в Интернете устроилась сиделкой для 63-летнего мужчины, только что выписанного из больницы. Он не мог есть, ходить и говорить. В декабре 2017-го медсестра напилась, обыскала квартиру пациента, сложила к себе в сумку его посуду, одежду и еду. Затем сиделка взяла кружку, и, требуя от лежащего на диване мужчины рассказать ей, где спрятаны деньги, начала бить его по голове. «Нанесла керамической кружкой не менее семи ударов в голову», — пояснили в прокуратуре.
Мужчину без сознания и пьяную сиделку обнаружила в квартире дочь потерпевшего, она же вызвала скорую. От черепно-мозговых травм мужчина скончался в больнице. На медсестру завели уголовное дело по статьям «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью» и «Причинение смерти по неосторожности». Сиделка созналась в содеянном. Дело направили в суд.